ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: когда проголосует Рада

Киев, Воскресенье 06 июля 2025 08:43
UA EN RU
Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: когда проголосует Рада Фото: Рада 16-й раз проголосует за проголосует за продление военного положения и мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военное положение в Украине снова продлят на 90 дней. Это также касается и общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации", - сообщил он.

Соответственно военное положение и мобилизацию снова продлят на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Однако до этого Совет нацбезопасности и обороны должен принять соответствующие указы, а президент - внести в парламент соответствующие законопроекты.

Военное положение

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине действует военное положение и мобилизация.

Последний раз Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации 16 апреля. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы 18 апреля.

То есть военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней, то есть до 6 августа.

Стоит добавить, что во время военного положения запрещено проводить выборы. Руководство Украины отмечало, что выборы будут проведены после завершения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Мобилизация в Украине
Новости
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников