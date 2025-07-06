Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: когда проголосует Рада

Военное положение в Украине снова продлят на 90 дней. Это также касается и общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации", - сообщил он.

Соответственно военное положение и мобилизацию снова продлят на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Однако до этого Совет нацбезопасности и обороны должен принять соответствующие указы, а президент - внести в парламент соответствующие законопроекты.