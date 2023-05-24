Воєнний стан і мобілізація в Україні: коли закінчаться

Що відомо про терміни

2 травня Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів. Таким чином, вони триватимуть щонайменше до 18 серпня поточного року.

Варто зазначити, що загалом Рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Чому запроваджується воєнний стан

Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабну збройну агресію Росії. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Мобілізація в Україні: хто підпадає

В Україні призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Наразі ці плани є з грифом "секретно".

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нагадаємо, як у квітні повідомляв глава Міноборони Олексій Резніков, план мобілізації, прийнятий в Україні ще в лютому 2022 року, не завершено. Тож оголошувати нову хвилю нема потреби.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що мобілізація в Україні не припинялася на жодний день, вона проходить спокійно та виважено.

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