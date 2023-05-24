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Военное положение и мобилизация в Украине: когда закончатся

Фото: военное положение и общая мобилизация продлены до 18 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. Их действие в последний раз продолжали в этом месяце.

О том, когда закончится военное положение и всеобщая мобилизация и сколько их действие уже продлевали - собрало РБК-Украина в материале.

Что известно о сроках

2 мая Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней. Таким образом, они будут длиться меньшей мере до 18 августа текущего года.

Стоит отметить, что в целом Рада голосовала за продление многократно, а именно:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года.
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Почему вводится военное положение

Военное положение в Украине было введено из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Мобилизация в Украине: кто подпадает

В Украине призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины проводится в объемах, определенных мобилизационными планами. Сейчас эти планы с грифом "секретно".

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, которые не проходили военной службы на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки в учебные центры. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Напомним, как в апреле сообщал глава Минобороны Алексей Резников, план мобилизации, принятый в Украине еще в феврале 2022 года, не завершен. Так что объявлять новую волну нет потребности.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что мобилизация в Украине не прекращалась ни на один день, она проходит спокойно и взвешенно.

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