Данілов заспокоїв щодо мобілізації та назвав жорсткі відео з повістками фейками РФ

Мобілізація в Україні не припинялася на жодний день. При цьому вона проходить спокійно та виважено.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Достатня кількість людей, які потрібні ЗСУ, набирається. Я можу сказати, що біля військкоматів стоять черги… Люди стоять, щоб перевірити свої дані, при необхідності проводять певні процедури, нічого тут такого немає", - заявив він.

Данилов повідомив, що останнім часом Росія запускає через месенджери відео, яке не має жодного стосунку до мобілізації.

"Одна з ситуацій була, про яку нам доповідав зараз в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин… тому поруч були автоматчики. Якщо я не помиляюсь, це було вбивство. Російська пропаганда все перекрутила нібито у нас в такий спосіб забирають наших військовозобов'язаних", - розповів він.

Секретар РНБО додав, що рівень ІПСО зростатиме у геометричній прогресії.

"Дуже уважно треба ставитись до всієї інформації в месенджерах", - наголосив він.

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року. вона продовжується постійно, адже ЗСУ потрібні фахівці на нові зразки озброєння.

При цьому військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко пояснив, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах.

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