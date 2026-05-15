UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Воєнні злочини РФ тепер фіксуватимуть за єдиними стандартами, - Сирський

19:44 15.05.2026 Пт
2 хв
Про що йдеться у документі?
aimg Олена Чупровська
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ( president.gov.ua)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сирського в Telegram.

Читайте також: РФ вчинила черговий воєнний злочин: окупанти розстріляли ще двох українських бійців

Що передбачає наказ

Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі відомості вноситимуться до системи "Інтеграційна платформа Дельта".

Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий, нормативно закріплений порядок.

Хто координуватиме роботу

Координацію напрямку покладено на Військову службу правопорядку Збройних Сил України. У її структурі працюватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів.

Фото: ЗСУ запускають нову систему збору доказів після наказу Сирського (інфографіка РБК-Україна)

Навіщо це потрібно

"Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ - збережений. Кожен злочинець - встановлений", - написав Сирський.

За його словами, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня: обстріли житлових кварталів, катування, страти.

"Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність", - підкреслив головнокомандувач.

Воєнні злочини РФ

Нагадаємо, 13 травня на Гуляйпільському напрямку бійці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, двоє загиблих воїнів були по-звірячому знеславлені - командир окупантів наказав відтяти їм голови.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 травня росіяни вдарили ракетою по рятувальниках на Полтавщині, які гасили пожежу після першого обстрілу - загинуло п'ятеро людей, понад 35 дістали поранень.

А в грудні 2025 року біля Сіверська окупанти розстріляли бійця ЗСУ, який здавався в полон із піднятими руками.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський