Воєнні злочини РФ тепер фіксуватимуть за єдиними стандартами, - Сирський

Що передбачає наказ

Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі відомості вноситимуться до системи "Інтеграційна платформа Дельта".

Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий, нормативно закріплений порядок.

Хто координуватиме роботу

Координацію напрямку покладено на Військову службу правопорядку Збройних Сил України. У її структурі працюватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів.

Навіщо це потрібно

"Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ - збережений. Кожен злочинець - встановлений", - написав Сирський.

За його словами, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня: обстріли житлових кварталів, катування, страти.

"Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність", - підкреслив головнокомандувач.