Черговий воєнний злочин: біля Сіверська росіяни розстріляли бійця ЗСУ

На Сіверському напрямку російські війська вчинили грубе порушення міжнародного права, розстрілявши українського військовослужбовця під час здачі в полон. Подія кваліфікована як воєнний злочин, триває розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру.

Російські війська систематично порушують міжнародне гуманітарне право, застосовуючи насильство проти українських військовополонених. Подібні дії фіксуються українською стороною та міжнародними організаціями для подальшого притягнення винних до відповідальності .

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації винного військовослужбовця рф. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та вважається тяжким міжнародним злочином .

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Під час зачистки приватного сектору російський окупант виявив у напівзруйнованому будинку українського захисника. Коли боєць вийшов із піднятими руками, демонструючи готовність здатися, ворог підступно відкрив вогонь .

На ворожих інформаційних ресурсах з’явився відеозапис, на якому видно перебування російських солдатів на одній із українських позицій. На кадрах зафіксовано військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

У районі села Свято-Покровське російські війська, скориставшись погодними умовами, здійснили приховану інфільтрацію в бойові порядки Сил оборони.

Інші воєнні злочини російських окупантів

Нагадаємо, 19 листопада у Покровському районі Донецької області загарбники розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Вони були обеззброєні та лежали на землі обличчям донизу, коли один із окупантів відкрив вогонь, що призвело до загибелі військовополонених.

Відомо також про подібні злочини у Запорізькій області. 15 листопада на околицях Затишшя російські військові розстріляли двох українських бійців.

16 листопада на Гуляйпільському напрямку стався ще один випадок насильства проти українських військовослужбовців.

Також ми писали, що 14 листопада окупанти розстріляли трьох полонених українських воїнів.