Военные преступления РФ теперь будут фиксировать по единым стандартам, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ, который запускает системную фиксацию военных преступлений России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сырского в Telegram.
Документ закрепляет единые стандарты сбора, обработки и хранения данных о нарушении международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Все сведения будут вноситься в систему "Интеграционная платформа Дельта".
Приказ охватывает информацию, которую обнаруживают во время боевых и специальных задач. Теперь этот процесс будет иметь четкий, нормативно закрепленный порядок.
Координация направления возложена на Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины. В ее структуре будет работать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.
"Каждое российское военное преступление будет зафиксировано. Каждое доказательство - сохранено. Каждый преступник - установлен", - написал Сырский.
По его словам, собранные материалы станут цифровой доказательной базой для суда. Преступления России против украинских военных и гражданских происходят ежедневно: обстрелы жилых кварталов, пытки, казни.
"Подобные преступления не имеют срока давности. За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность", - подчеркнул главнокомандующий.
Напомним, 13 мая на Гуляйпольском направлении бойцы 225 отдельного штурмового полка попали в засаду, двое погибших воинов были зверски обесславлены - командир оккупантов приказал отрезать им головы.
Как сообщало РБК-Украина, 5 мая россияне ударили ракетой по спасателям на Полтавщине, которые тушили пожар после первого обстрела - погибли пять человек, более 35 получили ранения.
А в декабре 2025 года возле Северска оккупанты расстреляли бойца ВСУ, который сдавался в плен с поднятыми руками.