Воєнні злочини окупантів у Бучі: п’ятьом десантникам РФ оголосили про підозру

За сприяння ГУР слідчі Національної поліції встановили імена та оголосили підозру п’ятьом військовослужбовцям армії РФ, причетним до масових убивств мирних жителів Бучі у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"Кожен, хто брав участь у злочинах проти мирних українців, отримає покарання. Ніхто не сховається - імена катів уже відомі", - заявили в ГУР МО України.

Встановлено, що ці військові брали участь у розстрілах, катуваннях, погрозах цивільному населенню, а також у спробах спалити тіла страчених мешканців Бучі, щоб знищити докази своїх злочинів.

За даними слідства, ці окупанти під час тимчасової окупації міста стратили 17 цивільних мешканців, катували людей і намагалися приховати сліди злочину, спалюючи тіла вбитих.

Звірства росіян у Бучі

У лютому 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, російські війська окупували місто Бучу на Київщині. Протягом трохи більше місяця окупації загарбники вбили понад 500 мирних жителів. Масштаби злочинів стали відомі лише після звільнення Київської області від російських військ.

Досі не встановлено точну кількість жертв і обставини багатьох убивств - десятки людей залишаються зниклими безвісти. Водночас чимало російських військових, причетних до звірств у Бучі, вже понесли найвищу кару - їх ліквідовано на фронті українськими Силами оборони.

Наприкінці вересня британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до масштабних воєнних злочинів у Бучі Київської області. За даними ЗМІ, на початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.

