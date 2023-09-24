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Воєнні злочини і геноцид. У парламенті Канади засудили РФ за депортацію українських дітей

Ілюстративне фото: у канадському парламенті ухвалили резолюцію із засудженням РФ через депортацію українських дітей (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

У Канаді нижня палата парламенту ухвалила резолюцію із засудженням незаконної депортації Росією українських дітей на окупованих територіях, розцінивши такі дії загарбників як воєнні злочини та геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Палати громад Канади та "Укрінформ".

Така резолюція була ухвалена одностайним рішенням.

"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, який полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як "фільтрація"", - зазначається в документі.

Також у резолюції звучить вимога до РФ негайно припинити таку практику та "безпечно повернути дітей до України".

Як розповів депутат від Квебецького блоку Стефан Бержерон Монтервіль, який і подав резолюцію на голосування, щонайменше 19 тисяч українських дітей було незаконно вивезено російськими загарбниками.

"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей та знищити всі їхні культурні ознаки", - наголосив він.

Депортація Росією українських дітей

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у викраденні українських дітей.

Раніше перша леді України Олена Зеленська заявляла, що РФ вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їхнього повернення складний і тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти, або хоч якось допомагати.

14 вересня стало відомо, що з окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще 11 дітей.

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