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Военные преступления. В парламенте Канады осудили РФ за депортацию украинских детей

Иллюстративное фото: в канадском парламенте приняли резолюцию с осуждением РФ из-за депортации украинских детей (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

В Канаде нижняя палата парламента приняла резолюцию с осуждением незаконной депортации Россией украинских детей на оккупированных территориях, расценив такие действия захватчиков как военные преступления и геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Такая резолюция была принята единогласным решением.

"Палата общин решительно осуждает российские власти за военные преступления и геноцид, заключающийся в принудительной депортации украинских детей на территорию РФ с использованием возмутительного процесса, известного как "фильтрация"", - указывается в документе.

Также в резолюции звучит требование к РФ немедленно прекратить такую практику и "безопасно вернуть детей в Украину".

Как рассказал депутат от Квебецкого блока Стефан Бержерон Монтервиль, который и подал резолюцию на голосование, по меньшей мере 19 тысяч украинских детей были незаконно вывезены российскими захватчиками.

"Основное геноцидное намерение этих подлых поступков очевидно: русифицировать этих детей и уничтожить все их культурные признаки", - подчеркнул он.

Депортация Россией украинских детей

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что РФ вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и длителен, поскольку россияне отказываются содействовать, или хоть как-то помогать.

14 сентября стало известно, что с оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще 11 детей.

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