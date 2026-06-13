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Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик

15:10 13.06.2026 Сб
3 хв
Майже половина бюджету Росії тепер іде на армію
aimg Олена Чупровська
Фото: Резерви Кремля тануть, а витрати на армію б'ють рекорди (Getty Images)

Воєнні витрати Росії за перший квартал 2026 року побили новий рекорд - вони зросли на третину порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.

Скільки витратила Росія за квартал

Військові витрати Росії у першому кварталі 2026 року сягнули 5,91 трильйона рублів. Це приблизно 83,2 мільярда доларів.

За підрахунками Клюге, така сума стала рекордною з початку повномасштабної війни проти України. Якщо порівняти з показниками:

  • 2025 рік - зростання на 29,9%;
  • 2024 рік - зростання на 68,7%;
  • 2023 рік - зростання на 129%;
  • 2022 рік - зростання у 4,6 раза.

За оцінками Клюге, у середньому російська військова машина у першому кварталі "з'їдала" близько 2,7 мільярда рублів на годину. Це приблизно 38 мільйонів доларів.

Фото: витрати РФ на війну (janiskluge)

На добу витрати становили близько 65 мільярдів рублів, або майже 916 мільйонів доларів. Щомісячні витрати на війну сягали близько 2 трильйонів рублів, що дорівнює 28,2 мільярда доларів.

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Ця сума перевищила річний бюджет усієї системи вищої освіти Росії, який становить 1,7 трильйона рублів. Також вона більша за бюджети всіх російських регіонів, окрім Москви.

Кожен другий рубль - на армію

Уперше з початку війни частка військових видатків у російському бюджеті сягнула 46%. Фактично майже кожен другий рубль федерального бюджету пішов на потреби армії.

Основне зростання забезпечили секретні статті бюджету. За квартал їхній обсяг збільшився з 3,4 трильйона рублів до 4,9 трильйона рублів, або з 47,9 мільярда до 69,1 мільярда доларів.

Таким чином засекреченими виявилися 38,2% усіх федеральних витрат із загального квартального бюджету в 12,8 трильйона рублів, або 180,4 мільярда доларів.

Плани не виконуються

Уряд Росії планував скоротити військові витрати з 7,8% до 6,2% від ВВП. Натомість у першому кварталі 2026 року вони роздулися до 12% ВВП.

За прогнозом Клюге, за підсумками року військові витрати Росії можуть становити 9-10% ВВП. Це ще більше збільшить бюджетний дефіцит країни.

Загальна сума з 2022 року

За підрахунками Клюге, загальні витрати Росії на війну проти України з 2022 року вже сягнули 53,079 трильйона рублів, або 746,6 мільярда доларів.

Ця сума дорівнює:

  • 28 рокам нинішніх витрат Росії на охорону здоров'я;
  • 30 рокам фінансування освіти;
  • приблизно 100 річним бюджетам таких регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область.

Нагадаємо, українські військові розгромили три підрозділи окупантів під час навчань на одному з полігонів. Втрати росіян склали десятки осіб.

Водночас удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани окупантів РФ щодо можлиих наступів.

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