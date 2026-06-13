Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик

Воєнні витрати Росії за перший квартал 2026 року побили новий рекорд - вони зросли на третину порівняно з минулим роком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.
Військові витрати Росії у першому кварталі 2026 року сягнули 5,91 трильйона рублів. Це приблизно 83,2 мільярда доларів.
За підрахунками Клюге, така сума стала рекордною з початку повномасштабної війни проти України. Якщо порівняти з показниками:
За оцінками Клюге, у середньому російська військова машина у першому кварталі "з'їдала" близько 2,7 мільярда рублів на годину. Це приблизно 38 мільйонів доларів.
Фото: витрати РФ на війну (janiskluge)
На добу витрати становили близько 65 мільярдів рублів, або майже 916 мільйонів доларів. Щомісячні витрати на війну сягали близько 2 трильйонів рублів, що дорівнює 28,2 мільярда доларів.
Ця сума перевищила річний бюджет усієї системи вищої освіти Росії, який становить 1,7 трильйона рублів. Також вона більша за бюджети всіх російських регіонів, окрім Москви.
Уперше з початку війни частка військових видатків у російському бюджеті сягнула 46%. Фактично майже кожен другий рубль федерального бюджету пішов на потреби армії.
Основне зростання забезпечили секретні статті бюджету. За квартал їхній обсяг збільшився з 3,4 трильйона рублів до 4,9 трильйона рублів, або з 47,9 мільярда до 69,1 мільярда доларів.
Таким чином засекреченими виявилися 38,2% усіх федеральних витрат із загального квартального бюджету в 12,8 трильйона рублів, або 180,4 мільярда доларів.
Уряд Росії планував скоротити військові витрати з 7,8% до 6,2% від ВВП. Натомість у першому кварталі 2026 року вони роздулися до 12% ВВП.
За прогнозом Клюге, за підсумками року військові витрати Росії можуть становити 9-10% ВВП. Це ще більше збільшить бюджетний дефіцит країни.
За підрахунками Клюге, загальні витрати Росії на війну проти України з 2022 року вже сягнули 53,079 трильйона рублів, або 746,6 мільярда доларів.
Ця сума дорівнює:
Нагадаємо, українські військові розгромили три підрозділи окупантів під час навчань на одному з полігонів. Втрати росіян склали десятки осіб.
Водночас удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани окупантів РФ щодо можлиих наступів.