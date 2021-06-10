Военная из Закарпатья погибла во время службы
Военнослужащая 128-й бригады Вооруженных сил Украины погибла во время службы. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным.
Об этом сообщает пресс-центр 128 ОГШБр ВСУ.
"9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады", - говорится в сообщении.
В командовании не уточнили причины гибели военной.
Напомним, за минувшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Также вчера вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Отметим, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 8 июня 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.