Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС
В среду, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы украинские военные подавили беспилотник противника.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 8 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Добавим, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.