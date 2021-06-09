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Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС

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Донбасс, Среда 09 июня 2021 17:52
Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС Фото: Боевики запускали беспилотник на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В среду, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы украинские военные подавили беспилотник противника.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 8 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Добавим, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.

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