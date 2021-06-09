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ОБСЕ зафиксировала более 75 нарушений на Донбассе за сутки

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Донбасс, Среда 09 июня 2021 06:53
ОБСЕ зафиксировала более 75 нарушений на Донбассе за сутки Фото: большинство нарушений произошли в ночь с 6 на 7 июня (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Из них в Донецкой области – 53 и 23 - в Луганской.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области миссия зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в ночь с 6 на 7 июня на восточно-северный восток от н. п. Майорск.

В Луганской области миссия зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня (ни одного взрыва). Все нарушения режима прекращения огня произошли к северо-западу от н. п. Обозное.

Напомним, во вторник, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, на Донбассе дети становятся жертвами войны. В ОБСЕ сообщили, сколько несовершеннолетних погибли, пропали без вести и получили ранения в результате агрессии России.

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