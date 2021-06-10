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Військова з Закарпаття загинула під час служби

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Закарпаття, Четвер 10 червня 2021 10:41
Військова з Закарпаття загинула під час служби Фото: загинула українська військова (president gov)
Автор: Анастасія Рокитна

Військовослужбовець 128-ї бригади Збройних сил України загинула під час служби. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним.

Про це повідомляє прес-центр 128 ОГШБр ЗСУ.

"9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади", - йдеться у повідомленні.

У командуванні не уточнили причини загибелі військової.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Також вчора збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Зазначимо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 8 червня 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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