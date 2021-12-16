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Военная помощь США. Кулеба назвал три основных направления

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 20:59
Военная помощь США. Кулеба назвал три основных направления Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных направления военной помощи США в противостоянии с Россией. По его словам, это оружие, разведывательная информация и экономические санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу CNBC.

Глава МИД напомнил, что Украина уже более семи лет противодействует агрессии России. По его словам, за это время украинцы научились противостоять попыткам нападения со стороны Москвы.

"В то же время, американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных и помогать нам обороняться”, - уточнил Кулеба.

Министр добавил, что главная помощь США в противодействии агрессии России - экономические санкции против Москвы.

Напомним, группа сенаторов США предложила направить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.

Отметим, 15 декабря Сенат США согласовал оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

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Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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