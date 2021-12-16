В США предложили выделить Украине 450 млн долларов и объявить РФ "спонсором терроризма"

Группа из девяти сенаторов США предложила предоставить Киеву в 2022 году военную помощь на 450 млн доларов. А также закрепить за Россией статус "спонсора терроризма", если она введет войска на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлении комитета сената по международным отношениям.

"Поскольку Украина столкнулась с очередным наращиванием российских войск у границы и угрозой вторжения, США должны сделать все возможное, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поставки и поддержку, необходимые ей для самообороны", - сказал глава комитета сенатор-республиканец Джим Риш.

Риш также презентовал свой проект "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны". Инициативу республиканца поддержали еще восемь сенаторов, в том числе старший республиканец в комитете сената по вооруженным силам, Марко Рубио и зампредседателя комитета по разведке Пэт Туми.

"Мы месяцами наблюдали за наращиванием российской военной мощи вокруг Украины, ясно понимая, что Путин намеревается нарушить суверенитет Украины. Несмотря на это, администрация Байдена заявляет, что не предпримет никаких действий до вторжения Путина, а к тому времени для наших друзей в Украине будет уже слишком поздно. Этот закон побуждает президента Байдена ускорить оказание военной помощи Украине для сдерживания России до ее вторжения. Такая помощь напомнит Путину, что любая попытка аннексировать Киев будет иметь реальные и конкретные последствия", - заявил другой сенатор Инхоф .

По словам Джима Риша, он решил представить эту инициативу в связи с "бездействием" администрации президента-демократа США Джо Байдена.

При этом Пэт Туми заявил, что "простая угроза санкций не остановит Россию в ее планах по вторжению в Украину. Администрация должна немедленно предпринять конкретные шаги по оказанию помощи Украине, наложив санкции на газопровод "Северный поток-2".