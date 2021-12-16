Військова допомога США. Кулеба назвав три основні напрямки
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три основні напрямки військової допомоги США у протистоянні з Росією. За його словами, це зброя, розвідувальна інформація та економічні санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу CNBC.
Глава МЗС нагадав, що Україна вже більше ніж сім років протидіє агресії Росії. За його словами, за цей час українці навчилися протистояти спробам нападу з боку Москви.
"В той самий час, американська зброя, військові технології і поглиблений обмін розвідувальною інформацією здатні рятувати життя українських військових і допомагати нам оборонятися", - уточнив Кулеба.
Міністр додав, що головна допомога США у протидії агресії Росії - економічні санкції проти Москви.
Нагадаємо, група сенаторів США запропонувала направити Україні у 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів.
Зазначимо, 15 грудня Сенат США погодив оборонний бюджет, в якому передбачено 300 млн доларів на військову допомогу Україні.