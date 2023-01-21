Водять Путіна за ніс. В ГУР розповіли, чи існує наразі загроза з боку Білорусі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише частиною психологічної операції Росії. ГУР усе відомо про білоруського диктатора й режим в країні, у тому ж числі й про кількість ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.

Водночас навіть якби ситуація змінилась - Україна готова й відпрацювала усі можливі сценарії.

"В інтересах Путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова (Сергій Лавров, голова МЗС Росії, - ред.), розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій", - додав Юсов.