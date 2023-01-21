ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Водять Путіна за ніс. В ГУР розповіли, чи існує наразі загроза з боку Білорусі

Новость на русском →
Субота 21 січня 2023 16:55
Водять Путіна за ніс. В ГУР розповіли, чи існує наразі загроза з боку Білорусі Фото: Володимир Путін, російський диктатор й Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Олександр Лукашенко водить російського диктатора Володимира Путіна за ніс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише частиною психологічної операції Росії. ГУР усе відомо про білоруського диктатора й режим в країні, у тому ж числі й про кількість ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.

Водночас навіть якби ситуація змінилась - Україна готова й відпрацювала усі можливі сценарії.

"В інтересах Путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова (Сергій Лавров, голова МЗС Росії, - ред.), розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій", - додав Юсов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аналітики ISW допускають новий наступ в Україну з території Білорусі, який може початися восени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна