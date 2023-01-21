Водят Путина за нос. В ГУР рассказали, существует ли угроза со стороны Беларуси

Пока угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Александр Лукашенко водит российского диктатора Владимира Путина за нос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя пресс-службы Главного разведывательного управления Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По словам Юсова, слухи о якобы вторжении Беларуси, являются лишь частью психологической операции России. ГУР все известно о белорусском диктаторе и режиме в стране, в том числе и о количестве ударной группировки, готовности сил средств и других моментах, которые позволяют утверждать об отсутствии угрозы.

В то же время даже если бы ситуация изменилась - Украина готова и отработала все возможные сценарии.

"В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова (Сергей Лавров, глава МИД России, - ред.), рассказывал как любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий", - добавил Юсов.