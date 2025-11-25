У Харкові воду подають за графіком після удару "шахедів": що відомо
Вода в Харкові зараз подається за графіком після нічної атаки дронами-камікадзе на критичну інфраструктуру, яка забезпечує місто водопостачанням.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву мера Ігоря Терехова.
За словами міського голови, вночі російські війська атакували підстанцію АТ "Харківобленерго" приблизно десятьма "шахедами". Саме ця підстанція є ключовою для подачі води до міста.
Через удар Харків тимчасово перейшов на резервні схеми живлення - систему "енергетичного острова", яку раніше розробили для подібних ситуацій.
Комунальні служби працюють над відновленням роботи системи після пошкодження енергооб’єкта. Наразі, за даними мера, близько 60% абонентів у місті забезпечені водою. У деяких районах діють тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють Харків із різних видів озброєння. Так, Росія 23 листопада масовано атакувала Харків дронами, у місті пролунали понад десяток вибухів. Є влучання в приватні та багатоповерхові будинки, спалахнули пожежі. Загинули щонайменше четверо людей, 17 отримали поранення, серед них дитина.
Внаслідок нічної атаки РФ по Харкову 19 листопада постраждали 46 людей, серед них двоє дітей. Росіяни випустили 19 дронів "Герань-2", влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах. Пошкоджено десятки авто, два тролейбуси, 16 багатоповерхівок та низку об’єктів інфраструктури.