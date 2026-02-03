Воду з батарей злили. Після атаки РФ майже 10% будинків Києва без тепла

Сьогодні, 3 лютого, після нічного удару росіян по критичній інфраструктурі Києва більше ніж 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка.
Читайте також: Без світла і тепла: як лівий берег Києва переживає наслідки атаки РФ
Кличко розповів, що у більш ніж 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання. Раніше він розповідав, що у столиці налічується 12 тисяч багатоповерхівок, тож наразі без тепла близько 10% від їхньої кількості.
За його словами, об'єкт інфраструктури, який забезпечує ці будинки теплом, був сильно пошкоджений під час масованого ворожого обстрілу. Наразі фахівці з’ясовують ступінь руйнувань та вирішують, як швидко вдасться відновити роботу об’єкта.
Він додав, що у столиці розгортають додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, в яких будинки залишилися без опалення.
Наразі в Дарницькому районі п'ять, а у Дніпровському - чотири додаткових пункти, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, у найсильніші зимові морози Росія завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Окупанти били по восьми областях хвилями.
Спочатку росіяни атакували "Шахедами" та балістикою. Вранці в повітряний простір України почали залітати крилаті ракети, запущені РФ з моря та зі стратегічної авіації.
Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, у -25 морозу країна-агресорка завдала удару по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у Києві, Харкові та Дніпрі.
Згідно з попередніми даними, у столиці ворожа атака призвела до пошкодження численних будинків і виникнення пожеж. Кількість постраждалих зросла до двох осіб.
Більше про життя киян в умовах жорстких відключень світла та відсутності тепла - читайте в матеріалі РБК-Україна.