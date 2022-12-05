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Водоснабжение под угрозой? Стали известны подробности удара по Одесской области

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Одесса, Понедельник 05 декабря 2022 16:53
Водоснабжение под угрозой? Стали известны подробности удара по Одесской области Фото: оккупанты обесточили водонасосную станцию, которая снабжает водой Одессу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 5 декабря нанесли ракетный удар по подстанции в Беляевке, питающей водонасосную станцию, которая снабжает водой Одессу и населенные пункты в окрестностях города.

Об этом заявил мэр города Генналий Труханов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По словам мэра, один из ракетных ударов пришелся по электростанции, которая питала ВНС.

Сейчас энергетики оценивают масштаб ущерба и разрабатывают план восстановительных мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили по Одесской области. Вследствие чего повреждены два инфраструктурных объекта, а также пострадал человек.

В настоящий момент Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

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