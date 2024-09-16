Водійські права у Польщі: скільки коштує навчання і складання іспиту

Скільки грошей потрібно на навчання

Отримання посвідчення водія у Польщі обійдеться у відчутну суму. Слід передбачити понад 3000 злотих (1 злотий – приблизно 10 грн) на навчання, іспити, підготовку документів. Витрати на отримання водійських прав включають:

Категорія. Найпопулярніший вид водійського посвідчення – категорії В – право керувати автомобілем до 3,5 тонн. Вартість отримання іншої категорії може бути вищою.

Профіль кандидата у водії (Profil Kandydata na Kierowcę). Виготовити свіже фото коштуватиме 20-40 злотих.

Ціна навчального курсу залежить від пропозиції школи – в середньому 2600-3300 злотих.

Додаткові уроки з теорії чи практичні заняття. Можуть коштувати 90-120 злотих за годину.

Місцезнаходження. У регіонах і містах ціни відрізняються.

Ціна водійського екзамену – теоретичної та практичної частини.

Повторні спроби скласти екзамен.

Плата за видачу документа.

Медогляд у лікаря, який видає медичну довідку. Це коштує приблизно 200 злотих.

Можна зекономити близько 200 злотих, якщо в автошколі відвідувати тільки практику. Буває, що дешевше навчання не включає вартість навчальних матеріалів.

Яка вартість водійських іспитів у 2024 році

Скласти теоретичний іспит для всіх категорій водійських посвідчень коштує 50 злотих, а практичний іспит - від 200 до 250 злотих, залежно від категорії.

Після складання іспиту треба буде оплатити виготовлення водійського посвідчення. Це коштує 100,5 злотих незалежно від місцезнаходження.

Загалом за все треба буде заплатити понад 3 500 злотих. Якщо брати додаткові уроки водіння чи перескладати іспити – дорожче.

Як умови отримання водійських прав у Польщі

Раніше у Мігінтеграції розповідали про умови, за яких українці можуть вперше отримати водійські права у Польщі. Зокрема, треба перебувати в країні понад 185 днів, мати посвідку на проживання ("карту побиту"), чинний договір на оренду житла.

Іспити з теорії та практики водіння складають у Воєводському центрі дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego).