Водійські права у Польщі: скільки коштує навчання і складання іспиту

Українці, які перебувають у Польщі, можуть отримати польські водійські права. Для цього треба буде пройти навчання та скласти іспити.
Скільки коштує отримання польського посвідчення водія у 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Отримання посвідчення водія у Польщі обійдеться у відчутну суму. Слід передбачити понад 3000 злотих (1 злотий – приблизно 10 грн) на навчання, іспити, підготовку документів. Витрати на отримання водійських прав включають:
Можна зекономити близько 200 злотих, якщо в автошколі відвідувати тільки практику. Буває, що дешевше навчання не включає вартість навчальних матеріалів.
Скласти теоретичний іспит для всіх категорій водійських посвідчень коштує 50 злотих, а практичний іспит - від 200 до 250 злотих, залежно від категорії.
Після складання іспиту треба буде оплатити виготовлення водійського посвідчення. Це коштує 100,5 злотих незалежно від місцезнаходження.
Загалом за все треба буде заплатити понад 3 500 злотих. Якщо брати додаткові уроки водіння чи перескладати іспити – дорожче.
Раніше у Мігінтеграції розповідали про умови, за яких українці можуть вперше отримати водійські права у Польщі. Зокрема, треба перебувати в країні понад 185 днів, мати посвідку на проживання ("карту побиту"), чинний договір на оренду житла.
Іспити з теорії та практики водіння складають у Воєводському центрі дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego).
Нагадаємо, ми писали, що іспит на водійські права у Польщі можна скласти українською мовою. Послуга доступна у багатьох містах.
Також ми розповідали, скільки часу можна користуватися українськими правами у Польщі.
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