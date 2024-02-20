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Іспит на водійські права у Польщі можна скласти українською мовою: деталі

Вівторок 20 лютого 2024 16:50
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Іспит на водійські права у Польщі можна скласти українською мовою: деталі Фото: Водійські права у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Тимчасовим захистом у Польщі користуються понад 950 тисяч українських біженців, ще приблизно 1,5 млн українців приїхали до країни до війни. Для багатьох стає актуальним отримати водійські права.

Із 2024 року іспит на водійське посвідчення можна складати українською мовою. У яких містах вже доступний такий варіант, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Можливість скласти теоретичний іспит на водійські права категорії B українською мовою запровадили в Малопольському осередку дорожнього руху (MORD). Такий варіант доступний у Кракові, Тарнові та Новому Сончі.

Там чекають, що попит на екзамен українською мовою буде великий, бо чимало українців відкладали проходження теоретичного курсу, поки тести не будуть доступні рідною мовою.

"Якби українська мова не була введена, вони б складали тести польською мовою. Це – подарунок для них, бо їм тепер буде легше. Хвилю ми очікуємо через кілька місяців, коли нові люди пройдуть теоретичний курс", – зазначає директор відділу MORD у Тарнові Павел Гургул.

За його словами, під час практичного іспиту українці, які хочуть отримати водійські права, мають можливість користуватися перекладачем. Але цим правом мало хто користується, бо вказівки екзаменатора зрозумілі навіть для людей з базовим знанням польської мови.

Нагадаємо, ми писали, скільки часу можна користуватися українськими правами у Польщі. Із 1 січня 2024 року дається шість місяців на обмін українських водійських посвідчень на польські.

Також ми розповідали, що із 14 березня 2024 року в Польщі набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу. Нові норми дозволятимуть конфіскацію автомобіля у порушників правил дорожнього руху.

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