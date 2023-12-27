Обмін із 1 січня. Скільки часу можна користуватися українськими правами у Польщі

31 грудня 2023 року спливає період, коли українці у Польщі могли користуватися українськими правами. Із 1 січня 2024 року дається шість місяців на обмін українських водійських посвідчень на польські.

Що треба врахувати українцям із тимчасовим захистом у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info .

Згідно з польським законом "Про особливий порядок функціонування транспорту та морського господарства у зв’язку зі збройним конфліктом на території України", українські мігранти у Польщі мають право використовувати українські водійські посвідчення до 31 грудня 2023 року. Також було дозволено користуватися простроченими правами.

Згідно із польським законодавством, іноземці, які перебуватимуть на території країни понад 6 місяців, повинні обмінювати права на польські.

Але українці, які мають статус тимчасового захисту (PESEL UKR), можуть користуватися українськими правами принаймні до 4 березня 2024 року. Якщо польська влада продовжить тимчасовий захист для українців до 2025 року, то і термін легального використання українських водійських документів буде подовжений. Якщо захист не буде продовжений, тоді також треба змінити права упродовж 6 місяців.

Обмін проводиться у відповідних територіальних підрозділах (Wydział komunikacji) за місцем фактичного перебування особи. Треба буде сплатити адміністративний збір – 100 злотих (965 грн) та збір за підтвердження українським консулом факту видачі українського посвідчення водія (125 злотих – 1206 грн).