Як отримати водійські права в Польщі: роз'яснення від Мінінтегації

Українці, які перебувають у Польщі та планують вперше отримати водійські права, можуть записатися на курси водіїв. Але необхідне виконання деяких умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінтеграції .

При цьому кандидат має:

Як повідомлялося, з 1 березня у Польщі змінилися правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані вносити оплату.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.

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