Як отримати водійські права в Польщі: роз'яснення від Мінінтегації
Фото: як отримати водійські права в Польщі (beesafe pl)
Українці, які перебувають у Польщі та планують вперше отримати водійські права, можуть записатися на курси водіїв. Але необхідне виконання деяких умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінтеграції.
А саме:
- перебування в країні понад 185 днів;
- наявність карти побиту;
- наявність дійсного договору на оренду житла.
При цьому кандидат має:
- звернутися до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів: заявою, фотографією розміром 3,5×4,5 см, довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК і медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем;
- вибрати найбільш зручну автошколу та записатись на курси, надавши свій PKK;
- пройти теоретичний і практичний курси навчання. Скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі;
- записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи;
- після успішного складання всіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія та відразу забрати готовий документ.
Як повідомлялося, з 1 березня у Польщі змінилися правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані вносити оплату.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.
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