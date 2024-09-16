Водительские права в Польше: сколько стоит обучение и сдача экзамена

Украинцы, которые находятся в Польше, могут получить польские водительские права. Для этого нужно будет пройти обучение и сдать экзамены.
Сколько стоит получение польского водительского удостоверения в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Получение водительского удостоверения в Польше обойдется в ощутимую сумму. Следует предусмотреть более 3000 злотых (1 злотый – примерно 10 грн) на обучение, экзамены, подготовку документов. Расходы на получение водительских прав включают:
Можно сэкономить около 200 злотых, если в автошколе посещать только практику. Бывает, что более дешевое обучение не включает стоимость учебных материалов.
Сдать теоретический экзамен для всех категорий водительских удостоверений стоит 50 злотых, а практический экзамен – от 200 до 250 злотых, в зависимости от категории.
После сдачи экзамена нужно будет оплатить изготовление водительского удостоверения. Это стоит 100,5 злотых независимо от местоположения.
Всего надо будет заплатить более 3 500 злотых. Если брать дополнительные уроки вождения или сдавать экзамены – дороже.
Ранее в Мигинтеграции рассказывали об условиях, при которых украинцы могут впервые получить водительские права в Польше. В частности, нужно находиться в стране более 185 дней, иметь вид на жительство ("карту побыту"), действующий договор на аренду жилья.
Экзамены по теории и практике вождения сдают в Воеводском центре дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego).
Напомним, мы писали, что экзамен на водительские права в Польше можно сдать на украинском языке. Услуга доступна во многих городах.
Также мы рассказывали, сколько времени можно пользоваться украинскими правами в Польше.
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