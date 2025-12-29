Водійські права онлайн: в Україні планують запустити новий формат у 2026 році

Раніше РБК-Україна розповідало про умови та правила складання практичного іспиту на водійські права в сервісних центрах МВС України: де його можна складати, вартість, тривалість, вимоги до маршруту, типові помилки, через які іспит не зараховують, а також коли дозволено повторну спробу.

Також ми писали, як підготуватися до практичного іспиту на водійські права: як обрати сервісний центр МВС України, ознайомитися з маршрутами, записатися на іспит і які поради допоможуть успішно його скласти.

Нагадаємо, у МВС заявили про плани змінити правила складання практичного іспиту на водійські права. У разі провалу пропонують збільшити строки повторної здачі - до 10, 20 і 30 днів залежно від кількості спроб.