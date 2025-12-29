Водительские права онлайн: в Украине планируют запустить новый формат в 2026 году

В Украине планируют ввести онлайн-сдачу теоретического экзамена на водительские права. Инициативу могут реализовать уже в 2026 году, чтобы уменьшить коррупционные риски в системе обучения и сдачи экзаменов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в прямом эфире в TikTok.
По его словам, в Украине уже есть технологические решения на базе искусственного интеллекта, которые позволяют контролировать поведение человека во время тестирования - в частности движение глаз, фокус на экране и попытки постороннего вмешательства или использования дипфейков. Это позволяет проводить экзамен дистанционно без потери качества контроля.
Федоров отметил, что государство по умолчанию доверяет гражданам, а качественный цифровой сервис может стать эффективным инструментом борьбы с коррупцией. Для запуска инициативы необходима поддержка Министерства внутренних дел Украины.
