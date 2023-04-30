Для водіїв в Україні завтра скасовується одне з обмежень: що треба знати

Так, згідно з ПДР з 1 травня для українських водіїв буде скасоване обов’язкове включення денних ходових вогнів, або в разі їх відсутності - ближнього світла фар в денний час доби під час їзди поза населеними пунктами.

Дане правило пов’язане з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

Але варто зазначити, що в період з 1 жовтня по 1 травня невключення ближнього світла фар або ходових вогнів є правопорушенням. В такому разі водію загрожує штраф у розмірі 425-510 грн.

Нагадаємо, що з 28 квітня на дорогах України запрацювали майже чотири десятки комплексів фіксації порушень ПДР.

Додамо раніше стало відомо, що у додаток "Дія" повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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