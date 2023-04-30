UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для водіїв в Україні завтра скасовується одне з обмежень: що треба знати

Фото: для водіїв в Україні завтра скасовується одне з обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Для водіїв в Україні від завтра не обов'язкове ввімкнення ближнього світла фар або ходових вогнів за містом. Це правило перестає діяти з 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пункт 9.8 Правил дорожнього руху.

Так, згідно з ПДР з 1 травня для українських водіїв буде скасоване обов’язкове включення денних ходових вогнів, або в разі їх відсутності - ближнього світла фар в денний час доби під час їзди поза населеними пунктами.

Дане правило пов’язане з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

Але варто зазначити, що в період з 1 жовтня по 1 травня невключення ближнього світла фар або ходових вогнів є правопорушенням. В такому разі водію загрожує штраф у розмірі 425-510 грн.

Нагадаємо, що з 28 квітня на дорогах України запрацювали майже чотири десятки комплексів фіксації порушень ПДР.

Додамо раніше стало відомо, що у додаток "Дія" повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДДводіїПравила дорожнього руху