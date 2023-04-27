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На дорогах України запрацює ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР: де саме

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Київ, Четвер 27 квітня 2023 09:07
На дорогах України запрацює ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР: де саме Фото: на дорогах України запрацює ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні з цієї п'ятниці на автомобільних дорогах розпочнуть роботу 39 комплексів автофіксації правопорушень. Мова йде про 16 міст та регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення РФ)", - розповів Білошицький.

За його словами, у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом же розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

"Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху", - додав Білошицький.

Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що з 16 травня 2022 року в Україні знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР, хоча з початку повномасштабної війни їх було вимкнено.

Раніше повідомлялося, що в Україні масово відмовлялися платити штрафи з камер відеофіксації.

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ПДР штрафи камери
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