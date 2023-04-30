RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для водителей в Украине завтра отменяется одно из ограничений: что нужно знать

Фото: для водителей в Украине завтра отменяется одно из ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Для водителей в Украине с завтрашнего дня не обязательно включение ближнего света фар или ходовых огней за городом. Это правило перестает действовать с 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пункт 9.8 ПДД.

Так, согласно ПДД с 1 мая для украинских водителей будет отменено обязательное включение дневных ходовых огней, или в случае их отсутствия - ближнего света фар в дневное время суток во время езды вне населенных пунктов.

Данное правило связано с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости, в частности, в осенне-зимний период.

Но следует отметить, что в период с 1 октября по 1 мая невключение ближнего света фар или ходовых огней является правонарушением. В таком случае водителю грозит штраф в размере 425-510 грн.

Напомним, что с 28 апреля на дорогах Украины заработали около четырех десятков комплексов фиксации нарушений ПДД.

Добавим, ранее стало известно, что в приложение "Дія" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДРводіїПравила дорожнього руху