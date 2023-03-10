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У "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДД

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 16:10
У "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДД Фото: у "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДД (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернуть у застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Дії".

Певний час ця функція у "Дії" була відключена і штраф можна було оплатити альтернативним способом. Для оплати штрафу можна було перейти за посиланням QR-коду, розміщеному на лицьовій стороні постанови або скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot.

Також оплатити можна було за допомогою електронних платіжних систем та сервісів чи особисто у банках України.

"Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кияни можуть забрати евакуйоване авто за допомогою "Дії". Це значно спростило процедуру повернення транспорту зі штрафмайданчиків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в поліції назвали підстави для евакуації автомобіля.

Також ми писали, що комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів за допомогою "Дії".

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ПДД штрафи полиция
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