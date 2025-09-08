Водіїв просять не користуватися однією з трас у Харківській області: в чому причина

Як повідомляється, у зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки.

Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська.

"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", - наголосили у Службі.