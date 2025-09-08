Водіїв просять не користуватися однією з трас у Харківській області: в чому причина

У Харківській області ділянка траси М-03 Ізюм-Слов'янськ залишається небезпечною через застосування російськими військами ударних FPV-дронів. Водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Як повідомляється, у зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки.
Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська.
"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", - наголосили у Службі.
Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський повідомив, що російські війська намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями міста Слов’янськ Донецької області та шляхами підходу до нього.
За його словами, російські війська намагаються обійти Лиман з різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов’янська. Вони діють із північного сходу - з району Сіверська та Лиману, а також намагаються атакувати з півдня та північного заходу.