RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Водителей просят не пользоваться одной из трасс в Харьковской области: в чем причина

Фото: водителей просят не пользоваться одной трассой Изюм-Славянск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области участок трассы М-03 Изюм-Славянск остается опасным из-за применения российскими войсками ударных FPV-дронов. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Как сообщается, в связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники.

Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска.

"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", - отметили в Службе.

 

 

Напомним, ранее представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил, что российские войска пытаются установить огневой контроль над северными окраинами города Славянск Донецкой области и путями подхода к нему.

По его словам, российские войска пытаются обойти Лиман с разных направлений, чтобы в дальнейшем продвинуться в сторону Славянска. Они действуют с северо-востока - из района Северска и Лимана, а также пытаются атаковать с юга и северо-запада.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзюмХарьковВойна в УкраинеВодители