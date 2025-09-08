Водителей просят не пользоваться одной из трасс в Харьковской области: в чем причина

В Харьковской области участок трассы М-03 Изюм-Славянск остается опасным из-за применения российскими войсками ударных FPV-дронов. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Как сообщается, в связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники.
Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска.
"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", - отметили в Службе.
Напомним, ранее представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил, что российские войска пытаются установить огневой контроль над северными окраинами города Славянск Донецкой области и путями подхода к нему.
По его словам, российские войска пытаются обойти Лиман с разных направлений, чтобы в дальнейшем продвинуться в сторону Славянска. Они действуют с северо-востока - из района Северска и Лимана, а также пытаются атаковать с юга и северо-запада.