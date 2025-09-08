Водителей просят не пользоваться одной из трасс в Харьковской области: в чем причина

Как сообщается, в связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники.

Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска.

"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", - отметили в Службе.