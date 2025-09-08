ua en ru
Росіяни намагаються встановити вогневий контроль над околицями Слов’янська, - ЗСУ

Понеділок 08 вересня 2025 18:14
Росіяни намагаються встановити вогневий контроль над околицями Слов’янська, - ЗСУ Фото: росіяни намагаються встановити вогневий контроль над околицями Слов’янська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями міста Слов’янськ Донецької області та шляхами підходу до нього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі "Укрінформу".

Бєльський підтвердив, що російські окупанти продовжують спроби отримати вогневий контроль над північними околицями Словʼянська.

"В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію. По суті, літня кампанія зараз ще триває. Вони широко анонсували її, це взяття під контроль всієї території "ДНР" і "звільнення" великих міст, населених пунктів: це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград, і вони дуже хочуть захопити Слов'янськ. Тим більше з 2014 року Слов'янськ - це для них фетиш своєрідний", - розповів речник.

За його словами, російські війська намагаються обійти Лиман з різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов’янська. Вони діють із північного сходу - з району Сіверська та Лиману, а також намагаються атакувати з півдня та північного заходу.

"Спочатку вони хочуть взяти Лиман, а потім просунутися до Райгородка, Миколаївки та безпосередньо до околиць Слов'янська, або ж через Святогірськ спуститися вниз. Також можливий напрямок через Краматорськ - уже з півдня", - пояснив Бєльський.

Попри посилення атак, Сили оборони України стримують наступ, однак, за словами речника, тиск з боку російських військ зростає.

"В них нічого не виходить, тому зараз вище керівництво РФ тисне, і вони змушені посилювати натиск", - зазначив він.

Щодо FPV-дронів, Бєльський наголосив, що росіяни активно використовують їх на напрямку Лиман-Райгородок-Слов’янськ, але суттєвого зростання інтенсивності застосування не зафіксовано.

"Вони постійно застосовують звичайні FPV, а також усе більше FPV-дронів на оптоволокні", - додав речник.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що російські окупанти готуються до "вирішального прориву" в районі Покровська. Ключова мета противника незмінна - захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.

З цією метою росіяни стягують до Покровська сили та засоби. Проте Сили оборони контролюють ситуацію та утримують позиції на Покровському напрямку.

Зазначається, що окупанти нещодавно перекинули в район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти та скоригували тактику дій. Росіяни малими групами або взагалі одиничними солдатами намагаються просочитися вглиб міста, намагаючись не вступати у бої з українськими солдатами.

