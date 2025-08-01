Водіїв попередили про затримки на кордоні з Молдовою

На кордоні з Молдовою можливі затримки. У пункті пропуску "Кельменці-Ларга" почались ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Водіїв просять зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут.

"Повідомляємо, що у пункті пропуску "Кельменці-Ларга" розпочато ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю", - пояснили в службі.

Держмитслужба звернулась до громадян України та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Молдовою.

Обмеження на пунктах пропуску

Зауважимо, що в середу, 30 липня, українців попередили про можливі затримки на пункті пропуску "Грушів-Будомєж".

Варто зауважити, що у літній період традиційно зростає пасажиропотік на кордоні України. За деякими напрямками прикордонного руху кількість перетинів зросла на чверть.

У зв’язку з цим прикордонники закликають громадян завчасно планувати свої поїздки та враховувати можливі затримки. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.

Перетнути кордон можна через різні пункти пропуску, зокрема в Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях. У разі великого скупчення транспорту на одному напрямку варто звернути увагу на альтернативні маршрути.

Крім того, раніше повідомлялося, що Україна та Європейський Союз працюють над запуском спільного митного контролю. Такий крок має на меті спростити процедури для перевізників і прискорити перевірки вантажів, що перетинають кордон.