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Водителей предупредили о задержках на границе с Молдовой

Молдова, Пятница 01 августа 2025 10:39
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Водителей предупредили о задержках на границе с Молдовой Фото: возможные очереди на границе с Молдовой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На границе с Молдовой возможны задержки. В пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начались ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Гостаможслужба обратилась к гражданам Украины и международным перевозчикам, которые планируют пересекать границу с Молдовой.

"Сообщаем, что в пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начаты ремонтные работы по модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры. В связи с этим возможны временные задержки при прохождении погранично-таможенного контроля", - пояснили в службе.

Водителей просят учитывать эти обстоятельства и при необходимости заблаговременно скорректировать свой маршрут.

Узнать информацию о загруженности пунктов пропуска можно с помощью интерактивной карты Гостаможслужбы.

Ограничения на пунктах пропуска

Заметим, что в среду, 30 июля, украинцев предупредили о возможных задержках на пункте пропуска "Грушев-Будомеж".

Стоит заметить, что в летний период традиционно растет пассажиропоток на границе Украины. По некоторым направлениям пограничного движения количество пересечений выросло на четверть.

В связи с этим пограничники призывают граждан заблаговременно планировать свои поездки и учитывать возможные задержки. Пограничники дали несколько советов украинцам, которые собираются в путешествие.

Пересечь границу можно через различные пункты пропуска, в частности в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях. В случае большого скопления транспорта на одном направлении стоит обратить внимание на альтернативные маршруты.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина и Европейский Союз работают над запуском совместного таможенного контроля. Такой шаг имеет целью упростить процедуры для перевозчиков и ускорить проверки грузов, пересекающих границу.

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