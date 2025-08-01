Водителей предупредили о задержках на границе с Молдовой

На границе с Молдовой возможны задержки. В пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начались ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Гостаможслужба обратилась к гражданам Украины и международным перевозчикам, которые планируют пересекать границу с Молдовой.

"Сообщаем, что в пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начаты ремонтные работы по модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры. В связи с этим возможны временные задержки при прохождении погранично-таможенного контроля", - пояснили в службе.

Водителей просят учитывать эти обстоятельства и при необходимости заблаговременно скорректировать свой маршрут.

Узнать информацию о загруженности пунктов пропуска можно с помощью интерактивной карты Гостаможслужбы.