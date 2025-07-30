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Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею

Україна, Середа 30 липня 2025 14:31
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Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею Фото: тимчасові обмеження на пункту пропуску "Грушів-Будомєж" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українців попередили про можливі затримки на пункті пропуску "Грушів-Будомєж". Причина - ремонтні роботи з польського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ України.

Прикордонники пояснили, що за повідомленням польської сторони, сьогодні, 30 липня, до 20:00 на території суміжної держави триватимуть ремонтні роботи асфальтобетонного покриття.

У зв’язку з цим тимчасово обмежено рух на трьох смугах з польського боку.

Пропуск автотранспорту наразі здійснюється у штатному режимі.

"Водночас можливе уповільнення руху. Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту!", - додали в службі.

Обмеження на пунктах пропуску

Зазначимо, що ще раніше повідомлялось, що влітку буде традиційне зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею.

Загалом трафік на деяких напрямках зріс на 25%. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.

Варто зазначити, що перетнути кордон також можна в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.

Нагадаємо, раніше цього року ми повідомляли, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це б дозволило прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників.

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