Українців попередили про "літні" черги на кордоні: як їх уникнути
Влітку очікується зростання пасажиропотоку на кордоні України. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
Прикордонники зазначають, що з початком літа очікується зростання пасажиропотоку через пункти пропуску у Львівській області - до плюс 40% від звичних показників.
Найбільші черги фіксують у "Краківці" та "Шегинях" (виїзд з України). Помірне навантаження - у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше завантаження - у "Нижанковичах" і "Смільниці".
Коли краще перетинати кордон:
- виїзд з України - будні, ранок або пізній вечір;
- в'їзд до України - вихідні.
ДПСУ попереджає, що у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтні роботи.
Перетнути кордон також можна в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи. Там ускладнено рух легкового та вантажного транспорту.
Прикордонники рекомендували українцям заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через інші пункти пропуску.
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