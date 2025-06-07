Українців попередили про "літні" черги на кордоні: як їх уникнути

Влітку очікується зростання пасажиропотоку на кордоні України. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Прикордонники зазначають, що з початком літа очікується зростання пасажиропотоку через пункти пропуску у Львівській області - до плюс 40% від звичних показників.

Найбільші черги фіксують у "Краківці" та "Шегинях" (виїзд з України). Помірне навантаження - у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше завантаження - у "Нижанковичах" і "Смільниці".

Коли краще перетинати кордон:

виїзд з України - будні, ранок або пізній вечір;

в'їзд до України - вихідні.

ДПСУ попереджає, що у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтні роботи.

Перетнути кордон також можна в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.