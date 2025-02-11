Україна та ЄС готуються до спільного митного контролю: пілотний проект стартує цьогоріч
Україна готує запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з Європейським Союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
За його словами, вже у 2025 році планується запуск пілотного проекту на українсько-польському кордоні
"Третій напрям нашої роботи - це запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проект на українсько-польському кордоні", - розповів прем'єр.
Шмигаль уточнив, що наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Зазначається, що спільний контроль на кордоні дасть значну економію часу для людей та бізнесу і ще більше наблизить Україну до Євросоюзу.
"єЧерга"
У травні 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у десятках пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.
Це безкоштовний сервіс, реєстрацію у якому можна здійснити заздалегідь в будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо на пункті пропуску. Сповіщення про наближення черги надходять в електронний кабінет та у вигляді СМС та телефонних дзвінків.
Зокрема, водії можуть зареєструватись за посиланням, а стежити за проходженням черги у відкритому режимі - на сайті системи.
Також сьогодні стало відомо, що Україна планує до 2030 року значно розширити прикордонну інфраструктуру та логістику. Буде оновлено 29 пунктів пропуску та збудовано 17 нових.
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