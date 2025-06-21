Трафік зріс на 25%: ДПСУ назвала найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею

В літній період в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні", - зазначили у ДПСУ.

Повідомляється, що станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів. Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" також ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку.

"Менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці", - додали у Прикордонній службі.

Прикордонники також нагадали, що для ефективного планування маршруту подорожі існує сервіс перевірки завантаженості пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.