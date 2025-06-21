Трафік зріс на 25%: ДПСУ назвала найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею
В літній період в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на кордоні з Польщею спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні", - зазначили у ДПСУ.
Повідомляється, що станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів. Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" також ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку.
"Менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці", - додали у Прикордонній службі.
Прикордонники також нагадали, що для ефективного планування маршруту подорожі існує сервіс перевірки завантаженості пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.
Обмеження на пунктах пропуску
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля - Малий Березний" з 19 по 25 червня 2025 року буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.
За даними словацьких митників, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.
Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.