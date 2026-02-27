ua en ru
Водій під наркотиками на авто в розшуку: у Києві сталася погоня зі стріляниною

Київ, П'ятниця 27 лютого 2026 12:51
Водій під наркотиками на авто в розшуку: у Києві сталася погоня зі стріляниною Ілюстративне фото: поліцейські затримали у Києві водія під наркотиками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 27 лютого, у Святошинському районі Києва водій у стані наркотичного сп'яніння намагався втекти від правоохоронців. Для його затримання поліція відкрила вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції Києва.

Читайте також: З вилами і стрільбою: затримання на Буковині переросло у сутичку

Правоохоронці повідомили, що під час патрулювання у Святошинському районі за порушення ПДР зупинили автомобіль Mazda. У водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

"Перевіривши інформацію про автомобіль та громадянина, ми встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а керманич позбавлений права керування за рішенням суду за керування в стані сп’яніння", - сказано у заяві.

Інспектори зазначили, що водій поводився агресивно і відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. В той момент, коли поліцейські складали адмінматеріали, чоловік наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події.

Правоохоронці розпочали переслідування та заблокували автомобіль порушника на проспекті Повітряних Сил, проте той й далі намагався втекти.

"Для примусової зупинки транспортного засобу відповідно до ч. 4 п. 7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та зупинили автомобіль утікача. Унаслідок стрільби травмовані відсутні", - йдеться у заяві Патрульної поліції.

Наразі порушник затриманий. На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці складають відповідні адмінматеріали.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині поліцейські провели спецоперацію із затримання чоловіка. Він переховувався після втечі з військової частини та під час штурму будинку відкрив вогонь у бік правоохоронців.

Під час втечі зловмисник викрав автомобіль, який був припаркований на території полігону. Коли до будинку підозрюваного прибули спецпризначенці, той почав стріляти з вікна будинку.

