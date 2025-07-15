Водії можуть отримати штраф за пасажирів: як це можливо

Штраф за пасажирів: що треба знати водіям

У Кіровоградській області під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки зупинили автомобіль ВАЗ, який, за словами пасажира, надавав послуги з перевезення на замовлення.

У ході перевірки з’ясувалося, що власник транспортного засобу не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на надання відповідних послуг. Через це на нього склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень - остаточне рішення ухвалюватиме суд.

В Укртрансбезпеці закликали перевізників не порушувати законодавство та здійснювати діяльність виключно на підставі чинних дозвільних документів.

Додамо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №11025, який має врегулювати відповідальність за "нелегальні" перевезення пасажирів автобусами без ліцензій.

Способи оплати штрафу

Водії можуть сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху у застосунку "Дія". Це можна зробити через телефон.

Також іншими способами сплати є: