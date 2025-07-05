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На випадок непередбачених ситуацій. Поліція нагадала водіям, що завжди треба мати в авто

Субота 05 липня 2025 08:00
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На випадок непередбачених ситуацій. Поліція нагадала водіям, що завжди треба мати в авто Що завжди має бути у багажнику (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У дорозі може трапитися що завгодно - від проколу шини до поломки посеред траси. Саме тому деякі речі в автомобілі не просто бажані, а необхідні.

РБК-Україна із посиланням на публікацію патрульної поліції у Хмельницькій області в Facebook розповідає, що має бути у багажнику в кожного водія.

Які речі повинен мати кожен водій в автомобілі

"Під час керування транспортним засобом можуть трапитись різного характеру технічні несправності та непередбачені ситуації на дорозі. Тож ми радимо мати в автомобілі наступні речі", - йдеться у повідомленні.

Що має мати кожен водій:

  • аптечка;
  • вогнегасник;
  • знак аварійної зупинки;
  • домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йде мова про подорожі за межами населених пунктів;
  • трос буксирувальний;
  • компресор;
  • запасне колесо;
  • набір інструментів;
  • каністра з паливом;
  • ліхтарик та інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах.

На випадок непередбачених ситуацій. Поліція нагадала водіям, що завжди треба мати в автоЯкі речі треба возити водіям із собою (скриншот)

Зазначимо, що поліція дає базовий список, але досвідчені водії рекомендують також мати:

  • пусковий кабель - знадобиться, якщо акумулятор сяде зненацька;

  • пусковий бустер (powerbank для авто) - особливо корисно взимку;

  • теплу ковдру або плед - якщо застрягнете в дорозі взимку;

  • набір одноразових рукавичок - для заміни колеса або ремонту;

  • мішок з піском або антиковзне покриття - у сніг чи ожеледь;

  • налобний ліхтарик або світлодіодна лампа - щоб руки були вільні.

Окрім цього, влітку з собою варто возити запас питної води, сонцезахисну шторку, засіб від комах, а взимку - скребок для льоду, щітку, лопату, засіб для розморожування замків.

Нещодавно ми детально розповідали, що має бути в аптечці водія, а також який штраф світить за її відсутність.

Раніше ми писали, яка помилка на дорозі часто призводить до аварій та адміністративної відповідальності.

Читайте також про те, скільки можна їхати в місті та на трасі і що треба знати водіям про обмеження швидкості.

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