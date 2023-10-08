ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою: пояснення МВС

Неділя 08 жовтня 2023 09:00
UA EN RU
Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою: пояснення МВС Фото: Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою: пояснення МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні повернули можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Дізнатись про факт фіксації порушення можна за допомогою:

  • офіційного сайту МВС;
  • офіційного мобільного застосунку МВС - "Штрафи ПДР" для Android та IOS;
  • Telegram-бота "Штрафи ПДР".

Сервіси дозволяють не лише сплатити штраф, але й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Зокрема є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

"У разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною", - додають в МВС.

Не лише ресурси МВС

Можливість сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху можна й в застосунку "Дія". Це можна зробити через телефон.

Також іншими способами сплати є:

  • через термінал поліцейського;
  • в управлінні поліції через банківські термінали;
  • в касі банку або на його сайті;
  • Приват 24;
  • Portmone;
  • EasyPay;
  • iPay;
  • Герц;
  • Gospay;

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДР
NEWS
У РФ хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України: експерти ISW розкрили деталі
У РФ хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України: експерти ISW розкрили деталі
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України