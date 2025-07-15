Водители могут получить штраф за пассажиров: как это возможно

Владельцы авто, которые перевозят пассажиров на заказ без лицензии и регистрации как предприниматели, рискуют получить штраф. Его сумма колеблется от 17 до 34 тысяч гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укртрансбезопасности в Facebook.
В Кировоградской области во время рейдовой проверки инспекторы Укртрансбезопасности остановили автомобиль ВАЗ, который, по словам пассажира, предоставлял услуги по перевозке на заказ.
В ходе проверки выяснилось, что владелец транспортного средства не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на предоставление соответствующих услуг. Поэтому на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 17 000 до 34 000 гривен - окончательное решение будет принимать суд.
В Укртрансбезопасности призвали перевозчиков не нарушать законодательство и осуществлять деятельность исключительно на основании действующих разрешительных документов.
Добавим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11025, который должен урегулировать ответственность за "нелегальные" перевозки пассажиров автобусами без лицензий.
Водители могут оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія". Это можно сделать через телефон.
Также другими способами оплаты являются:
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