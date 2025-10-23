Водіям з дітьми в Україні виділили 5% місць на парковках

Відтепер власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування мають виділяти не менше 5% місць для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

Такі місця повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками або розміткою.

Порядок облаштування цих місць, підтвердження права на паркування та встановлення розпізнавальних знаків на автомобілях визначатиме Кабінет міністрів.

Закон також передбачає сприяння з боку місцевих органів влади у створенні місць для паркування автомобілів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.

Для зручності сімей і підвищення безпеки

У пояснювальній записці зазначається, що в українських містах часто складно знайти зручне місце для паркування, особливо для батьків із маленькими дітьми чи вагітних жінок.

Тривалі переходи від парковки до будівель лікарень, аптек або державних установ створюють додаткові труднощі.

Автори законопроєкту наголошують, що виділення спеціальних місць підвищує комфорт і безпеку для сімей.

"Це дозволить зменшити ризики для дітей, прискорить пересування з колясками та знизить небезпеку для вагітних жінок", - йдеться у поясненні.

Європейська практика і підтримка родин

Як підкреслюють розробники, створення окремих паркомісць для батьків із малими дітьми є поширеною європейською практикою.

Вона забезпечує безпечніший доступ до громадських об’єктів і спрощує пересування для родин із дітьми.

"У країнах ЄС це звичайна норма, яка гарантує комфорт матерям і дітям. В Україні такий підхід запроваджується вперше", - зазначено в документі.

Закон також спрямований на підтримку демографічної політики, зважаючи на старіння населення та наслідки війни.