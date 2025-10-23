Водителям с детьми в Украине выделили 5% мест на парковках

Отныне владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки должны выделять не менее 5% мест для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Такие места должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или разметкой.

Порядок обустройства этих мест, подтверждения права на парковку и установления опознавательных знаков на автомобилях будет определять Кабинет министров.

Закон также предусматривает содействие со стороны местных органов власти в создании мест для парковки автомобилей, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.

Для удобства семей и повышения безопасности

В пояснительной записке отмечается, что в украинских городах часто сложно найти удобное место для парковки, особенно для родителей с маленькими детьми или беременных женщин.

Длительные переходы от парковки к зданиям больниц, аптек или государственных учреждений создают дополнительные трудности.

Авторы законопроекта отмечают, что выделение специальных мест повышает комфорт и безопасность для семей.

"Это позволит уменьшить риски для детей, ускорит передвижение с колясками и снизит опасность для беременных женщин", - говорится в пояснении.

Европейская практика и поддержка семей

Как подчеркивают разработчики, создание отдельных паркомест для родителей с маленькими детьми является распространенной европейской практикой.

Она обеспечивает более безопасный доступ к общественным объектам и упрощает передвижение для семей с детьми.

"В странах ЕС это обычная норма, которая гарантирует комфорт матерям и детям. В Украине такой подход вводится впервые", - говорится в документе.

Закон также направлен на поддержку демографической политики, учитывая старение населения и последствия войны.