Водителям с детьми в Украине выделили 5% мест на парковках

Верховная Рада приняла закон, который обязывает обустраивать на парковках места для автомобилей, которыми управляют водители с детьми до трех лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады.
Отныне владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки должны выделять не менее 5% мест для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.
Такие места должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или разметкой.
Порядок обустройства этих мест, подтверждения права на парковку и установления опознавательных знаков на автомобилях будет определять Кабинет министров.
Закон также предусматривает содействие со стороны местных органов власти в создании мест для парковки автомобилей, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.
В пояснительной записке отмечается, что в украинских городах часто сложно найти удобное место для парковки, особенно для родителей с маленькими детьми или беременных женщин.
Длительные переходы от парковки к зданиям больниц, аптек или государственных учреждений создают дополнительные трудности.
Авторы законопроекта отмечают, что выделение специальных мест повышает комфорт и безопасность для семей.
"Это позволит уменьшить риски для детей, ускорит передвижение с колясками и снизит опасность для беременных женщин", - говорится в пояснении.
Как подчеркивают разработчики, создание отдельных паркомест для родителей с маленькими детьми является распространенной европейской практикой.
Она обеспечивает более безопасный доступ к общественным объектам и упрощает передвижение для семей с детьми.
"В странах ЕС это обычная норма, которая гарантирует комфорт матерям и детям. В Украине такой подход вводится впервые", - говорится в документе.
Закон также направлен на поддержку демографической политики, учитывая старение населения и последствия войны.
Напомним, действующее законодательство требует, чтобы на каждой парковке были выделены специальные места (10% от общего количества паркомест, но не менее одного) для лиц с инвалидностью.
Проверить наличие свободных мест на парковках в Киеве можно с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой".